Проект «Золотая маска в кино» поделился с «Афишей Daily» программой на 2022 год. Спектакли будут показывать в кинотеатрах объединенной киносети («Синема Парк», «Формула Кино», «Кино Окко») и проекта TheatreHD в более чем 60 городах России.

Зрители европейской части России и Урала смогут посмотреть прямые трансляции из столичных театров. В регионах, где время существенно расходится с московским, их покажут в записи. В этом году «Золотая маска в кино» проходит в восьмой раз.

Откроет программу показ спектакля «Ходжа Насреддин» Театра наций и режиссера Тимура Бекмамбетова. Его можно будет посмотреть 15 апреля в московском киноцентре «Октябрь».

Также в афише — спектакли-номинанты премии этого года: «Школа жен» Театра имени Маяковского, «Моцарт „Дон Жуан“. Генеральная репетиция» театра «Мастерская Петра Фоменко» и недавняя премьера Театра имени Евгения Вахтангова «Война и мир».