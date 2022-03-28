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Приостановка работы «Новой газеты», победители «Оскара» и другие новости дня

Семён Гудошников
Сегодня в 20:46

«Новая газета» приостановила работу до окончания «спецоперации». Причина — повторное предупреждение РКН за «упоминание НКО-иноагента без маркировки». Оно может послужить поводом для блокировки издания.

В России готовится указ, который ограничит въезд в страну для граждан из «недружественных стран», заявил глава МИД Сергей Лавров. Одновременно документ упростит въезд в РФ для иностранцев, оказавшихся на Украине.

Страны G7 не согласны платить за российский газ рублями, сказал министр энергетики Германии Роберт Хабек. Правительства призовут компании не выполнять это требование российских властей.

Пивоваренные концерны Heineken и Carlsberg уходят с российского рынка и намерены распродать активы. «Балтика», входящая в структуру последнего, продолжит работу в РФ.

Суд разрешил использовать Facebook* и Instagram* людям и компаниям, не занимающимся незаконной деятельностью. А еще подтвердил, что на WhatsApp ограничения не распространяются.

Депутаты предложили изменить понятие «соотечественник за рубежом» в российском законодательстве. Убрать из него привязку к советскому гражданству и добавить владение русским языком.

Российские операторы предупредили о возможных сбоях связи из‑за нехватки оборудования. После ухода западных поставщиков и падения курса рубля стоимость телеком-оборудования увеличилась на 40% и может вырасти еще на 80%.

S7 отложила на неопределенный срок запуск лоукостера Citrus. Продажи билетов хотели начать в апреле, первые рейсы были запланированы на июль, основным цветом самолетов должен был стать розовый.

Суд отменил условное наказание Кирилла Серебренникова и снял с него судимость. Это произошло, поскольку режиссер отбыл половину условного срока, выплатил штраф, компенсировал ущерб и не допускал нарушений.

В Лос-Анджелесе объявили лауреатов «Оскара». Больше всего наград у «Дюны», приз за лучший фильм (и еще две статуэтки) — у «CODA: Ребенок глухих родителей». Других победителей смотрите здесь.

Не обошлась церемония и без казусов. Уилл Смит вышел на сцену и дал пощечину Крису Року, после того как тот пошутил над его женой. Комик отказался подавать заявление на Смита.

Фестиваль Park Live в очередной (уже третий) раз переносят на следующий год. Организаторы говорят, что проводить музыкальный праздник не позволяют ни юридические, ни логические, ни простые человеческие причины.

Премия «Эмми» исключила из конкурсной программы все проекты с российским участием. Речь как о программах, снятых компаниями из РФ или совместно с ними, так и о тех, что создавались для российских каналов и стримингов.

На петербургских реках образовались снежура и ледяное сало. Посмотрите на медитативные фотографии этих необычных природных явлений.

*Instagram и Facebook принадлежат Meta, признанной в России экстремистской организацией

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