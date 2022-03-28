На реках Петербурга появились снежура и ледяное сало. Об этом сообщили в Арктическом и антарктическом институте (ААНИИ), а также в городском издании «Бумага». Необычные природные явления можно наблюдать в реках Екатерингофка и Охта. Первая покрылась снежурой — вязкой массой из снега, пропитавшегося водой, а на второй появилось сало — густой слой мелких ледяных кристаллов.

«Снежура образовалась из‑за того, что встретились сильный снегопад и почти нулевая температура воды. Падающий на поверхность воды снег не растаял, а сбился в вязкую пластичную массу. В таком виде снежура плавает в поверхностном слое воды», — рассказали в ААНИИ. В Росприроднадзоре добавили, что ледяное сало «можно наблюдать ранней и поздней зимой в период температурных колебаний не только на реке Охта, но и на главной водной артерии Петербурга — реке Неве». Сало является второй стадией образования сплошного ледяного покрова на поверхности воды.