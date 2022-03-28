S7 отложила запуск собственного лоукостера на неопределенный срок

Авиакомпания S7 отложила на неопределенный срок запуск лоукостера Citrus. Об этом сообщил «Секрет фирмы» со ссылкой на пресс-службу омского аэропорта. Приостановку объяснили ограничением поставок лайнеров Airbus A320neo, на которых планировали осуществлять рейсы.

Самолеты Citrus должны были базироваться в аэропортах Омска и Казани. Лоукостер должен был стать вторым базовым перевозчиком в регионе. Продажи билетов хотели запустить в апреле, а первые рейсы — в июле.

О планах S7 по созданию собственного лоукостера стало известно в июле 2021 года. Основным цветом самолетов должен был стать розовый. Председатель совета директоров авиакомпании Татьяна Филева говорила, что большую часть рейсов Citrus будут составлять перелеты между российскими региональными центрами, минуя Москву и Петербург.