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Аналитики: с начала «спецоперации» активных авторов в телеграме стало больше на 23%

Рустам Абдуллин
Сегодня в 18:21

С 24 февраля, с начала российской «спецоперации» на Украине, количество активных авторов контента в телеграме увеличилось на 23%, следует из исследования системы мониторинга и анализа социальных медиа и СМИ Brand Analytics. Следом идут «ВКонтакте» (14%) и «Одноклассники» (6%).

Статистика объема контента, публикуемого на платформах, выглядит иначе. Первое место заняла «ВКонтакте» с ростом 11%, на втором — телеграм (6%), на третьем — «Одноклассники» (3%). Аналитики объяснили разницу в числе контентмейкеров и объемов контента тем, что пользователи «были заняты переездом».

В заблокированных соцсетях — твиттере, инстаграме* и фейсбуке* — произошел спад по двум показателям. Больше всех потерял инстаграм (30% авторов и 31% контента), затем фейсбук (11% и 16%) и твиттер (9% и 5%).

Лидером по объему публикуемого контента остается «ВКонтакте» — 13,6 млн постов в день, далее телеграм (7,7 млн) и «Одноклассники» (2,9 млн). По числу активных авторов на первом месте тоже «ВКонтакте» с 3,9 млн, затем инстаграм (1,1 млн) и телеграм (934,1 тыс.).

Неделю назад «Мегафон» назвал телеграм самым популярным мессенджером в России.

* Facebook и Instagram, как и владеющая ими и признанная экстремистской организацией компания Meta, запрещены на территории Российской Федерации.

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