Премия «Эмми» исключила из конкурсной программы российские проекты

Международная телевизионная премия «Эмми» решила исключить из конкурсной программы российские проекты. Об этом сообщили каналу RTVI, который собирался поучаствовать с фильмом «Амазонки XXI века».

В исполкоме Международной академии телевизионных искусств и наук добавили, что ограничение распространяется на проекты, созданные российскими компаниями или совместно с ними, а также программы, созданные для российских каналов или стриминга.

«Мы молимся о скорейшем прекращении этого трагического конфликта», — говорится в электронном письме, полученном редакций RTVI. Речь идет о военных действиях на территории Украины. Организаторы «Эмми» подтвердили информацию The Hollywood Reporter.

«Хотелось бы верить, что подобные отказы — это лишь временная эмоциональная реакция. Мы надеемся, что ситуация с изоляцией российской культуры не дойдет до абсурда и успешные проекты на русском языке будут представлены на международных площадках», — сказала исполнительный директор телеканала Ольга Пивень.

В «Амазонках XXI века» рассказывается о героинях разных национальностей, которые эмигрировали в США из стран бывшего СССР и построили успешную карьеру, став «настоящими амазонками современности». Авторы отметили, что картина «особенно актуальна в реалиях сегодняшнего дня».