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Банки Грузии не требуют от россиян осуждения «спецоперации» на Украине для открытия счета

Рустам Абдуллин
Сегодня в 17:08

Грузинские банки не требуют от россиян подписания документов, в которых осуждается «спецоперация» России на территории Украины. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на учреждения.

Ранее крупнейший частный банк Грузии Bank of Georgia предписал открывать счета россиянам, только если они подпишут документ с осуждением «спецоперации» и признанием территориальной целостности Грузии.

«Гражданину России не придется подписывать данные документы, при этом заявление лица об открытии банковского счета будет рассмотрено комиссией, решение принимается в индивидуальном порядке», — сказали там.

В Terabank и TBC заявили агентству, что у них нет таких требований и они их не вводили. Российские граждане, кроме тех, что под санкциями, могут открыть счет и воспользоваться услугами банков.

5 марта «Коммерсант» писал, что Банк Грузии отказал трем российским семьям, приехавшим в страну, в обслуживании из‑за отказа подписаться под такими документами. В них, по данным Interpressnews, россияне должны были выразить «осуждение агрессии России против Грузии и Украины» и признать свою страну «оккупантом».

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