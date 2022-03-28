Фестиваль Park Live отменили. Третий год подряд. На этот раз не из‑за пандемии

Музыкальный фестиваль Park Live, который должен был пройти в Москве в июне и июле, отменили и в этом году. Теперь мероприятие перенесли на 2023-й, говорится в группе Park Live во «ВКонтакте».

«Картина текущих обстоятельств не предоставляет возможность вписать в нее наш музыкальный праздник ни по юридическим, ни по логистическим, ни по простым человеческим причинам», — пояснили организаторы.

Они отметили, что от концертов в России отказались не все музыканты, а при благоприятном стечении обстоятельств часть из них готова выступить на фесте в следующем году. Чтобы сдать билеты, нужно обратиться по месту их покупки до 1 июня 2022 года. Представители Park Live призывают верить в лучшее.

Park Live отменяется третий год подряд, первые два раза из‑за пандемии. В 2022-м на сцену «Лужников» должны были подняться The Killers, Limp Bizkit, My Chemical Romance, Sum 41, Placebo, Gorillaz, Grandson, Deftones, Slipknot, Игги Поп и многие другие.

Игги Поп, The Killers и Limp Bizkit объявили, что не будут выступать на Park Live, после начала «военной операции» России на Украине. Об отмене российских концертов рассказали и десятки других зарубежных звезд.