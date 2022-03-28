перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Суд отменил условное осуждение Кирилла Серебренникова и снял с него судимость 17:51
Премия «Эмми» исключила из конкурсной программы российские проекты 17:48
Российский аналог Instagram* «Россграм» не запустился в назначенный срок Обновлено в 17:15
Håkan Henriksson/Wikimedia Commons
Банки Грузии не требуют от россиян осуждения «спецоперации» на Украине для открытия счета 17:08
Carlsberg уходит из России Обновлено в 16:49
Минэнерго Германии: страны G7 отвергли требование платить за российский газ рублями 16:41
Фестиваль Park Live отменили. Третий год подряд. На этот раз не из‑за пандемии 16:37
В Шанхае ввели локдаун из‑за резкого роста заражений COVID-19 16:00
«Комсомольская правда»/YouTube
Лавров: Россия ограничит въезд для граждан из «недружественных стран» 15:59
В Думу внесен законопроект о признании соотечественниками только говорящих по-русски 15:29
Третьяковка оцифрует вторую по величине в мире коллекцию русского авангарда из музея в Узбекистане 15:11
«Новая газета» приостановила работу до окончания «спецоперации» 14:52
Данила Поперечный удалил видео о ситуации на Украине по требованию РКН 14:28
Masyanya Kuvaeva/YouTube
Роскомнадзор отрицает блокировку сайта «Масяни» Обновлено в 14:22
Песков: Россия «не боится» интервью Зеленского, но РКН должен проверить его заявления 13:48
Минюст включил Deutsche Welle* в реестр СМИ-иноагентов 13:16
Российские операторы предупредили о возможных сбоях связи из‑за нехватки оборудования 12:59
Guardian News/YouTube
Крис Рок не будет заявлять в полицию на Уилла Смита за удар по лицу во время «Оскара» 11:59
В России выявили 21 101 новый случай коронавируса 11:50
Суд разрешил использовать Facebook* и Instagram* непричастным к незаконной деятельности 11:28
Отключить рекламу

Фестиваль Park Live отменили. Третий год подряд. На этот раз не из‑за пандемии

Семён Гудошников
Сегодня в 16:37

Музыкальный фестиваль Park Live, который должен был пройти в Москве в июне и июле, отменили и в этом году. Теперь мероприятие перенесли на 2023-й, говорится в группе Park Live во «ВКонтакте».

«Картина текущих обстоятельств не предоставляет возможность вписать в нее наш музыкальный праздник ни по юридическим, ни по логистическим, ни по простым человеческим причинам», — пояснили организаторы.

Они отметили, что от концертов в России отказались не все музыканты, а при благоприятном стечении обстоятельств часть из них готова выступить на фесте в следующем году. Чтобы сдать билеты, нужно обратиться по месту их покупки до 1 июня 2022 года. Представители Park Live призывают верить в лучшее.

Park Live отменяется третий год подряд, первые два раза из‑за пандемии. В 2022-м на сцену «Лужников» должны были подняться The Killers, Limp Bizkit, My Chemical Romance, Sum 41, Placebo, Gorillaz, Grandson, Deftones, Slipknot, Игги Поп и многие другие.

Игги Поп, The Killers и Limp Bizkit объявили, что не будут выступать на Park Live, после начала «военной операции» России на Украине. Об отмене российских концертов рассказали и десятки других зарубежных звезд.

События недели на afisha.ru
мультфильм
Финник
Домовой заводит дружбу с девочкой
рок
«Брат-2: Живой Soundtrack»: «Сплин», «Би-2», Вячеслав Бутусов
Песни из главного фильма постсоветской России живьем
боевик
Брат
Криминальная драма Алексея Балабанова
драматический
День радио
Самый смешной капустник последних сезонов
премьеры
Один день из смерти Вадика Беляева
боевик
Анчартед: На картах не значится
Том Холланд отправляется в опаснейшее приключение на поиски сокровищ
Рекомендации партнеров

Другие материалы по темам

Теги
Limp Bizkit
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить