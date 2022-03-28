Лавров: Россия ограничит въезд для граждан из «недружественных стран»

В России готовится указ президента об ответных мерах визового характера, который ограничит въезд в РФ для граждан из «недружественных стран». Об этом заявил глава МИД Сергей Лавров, пишет РИА «Новости».

Одновременно указ облегчит порядок въезда и пребывания на территории России граждан третьих государств, которые оказались на Украине, отметил Лавров. По его словам, это нужно для безопасного возвращения иностранцев на родину.

После начала российской «военной операции» на Украине многие западные страны ввели санкции против РФ. Среди основных — заморозка значимой части валютных активов ЦБ, запрет на любые транзакции с ним, отключение от SWIFT ряда банков, закрытие неба для российских самолетов, санкции против сотен компаний и частных лиц, арест имущества российских предпринимателей на Западе.

В ответ власти РФ составили список «недружественных стран», которые ввели такие ограничения. В него вошли около 50 государств, включая все страны ЕС, США, Канаду, Австралию, Великобританию, Швейцарию, Украину и Сингапур. Дмитрий Песков отмечал, что перечень может меняться.