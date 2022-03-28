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Российский аналог Instagram* «Россграм» не запустился в назначенный срок

Семён Гудошников
Сегодня в 15:19

Российский аналог соцсети Instagram — «Россграм» — не заработал в запланированное время. На это обратило внимание РИА «Новости». Корреспонденту агентства не удалось зарегистрироваться в «Россграме» даже для пробного доступа.

Создатели проекта обещали запустить соцсеть 28 марта в 12.40. Сначала для партнеров (СМИ, спонсоров, инвесторов), затем для блогеров, а в апреле для обычных пользователей.

У директора Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров (АППСИМ) Владимира Зыкова «серьезные сомнения» в проекте. К примеру, лендинг «Россграма» запущен на бесплатном и простом конструкторе сайтов, а домен был зарегистрирован лишь за несколько дней до анонса.

Один из сооснователей проекта говорил, что он сокурсник Павла Дурова, что, по данным Владимира Зыкова, неправда. Кроме того, Дуров имеет филологическое образование.

О предстоящем запуске «Россграмма» СМИ написали 28 марта. Сообщалось, что в российском аналоге будут все привычные функции из заблокированного Instagram. Кроме того, будет возможность перенести данные в «Россграм» из иностранной соцсети. Создателями проекта назывались предприниматель Филимонов Кирилл и сокурсник Павла Дурова Александр Зобов.

14 марта Роскомнадзор заблокировал Instagram в России. Причиной стало решение Meta*, которое позволяет временно размещать посты с призывом к насильственным действиям в отношении российских военных. 21 марта российский суд признал Meta экстремистской организацией и запретил ее деятельность на территории страны.

*Meta, которая владеет Instagram и Facebook, признана в России экстремистской организацией, ее деятельность на территории страны запрещена.

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