Третьяковка оцифрует вторую по величине в мире коллекцию русского авангарда из музея в Узбекистане

Третьяковская галерея оцифрует коллекцию русского авангарда, принадлежащую Государственному музею искусств республики Каракалпакстан имени Игоря Савицкого в городе Нукус, Республика Узбекистан. Об этом сообщает РИА «Новости».

В нем хранится более 44 тысяч произведений русского авангарда — это вторая в мире по объему и значимости коллекция после Русского музея в Петербурге.

Вместе с этими работами в собрании музея представлены картины узбекистанских художников, предметы народно-прикладного искусства Каракалпакстана и искусства Хорезма — древнего государства, располагавшегося на современных территориях Туркменистана и Узбекистана.

Так, в коллекции есть работы одного из основателей «Бубнового валета» Роберта Фалька, ученика Александры Экстер и Василия Кандинского Климента Редько, участницы «Супремуса» Любови Поповой.

Их собирал художник, искусствовед, первый директор музея Игорь Савицкий. Он переехал в Нукус из Москвы в начале 1960-х годов. Музей был открыт в 1966-м.

В мае 2021 года музей Савицкого принял участие в выставке супрематиста Ивана Кудряшова в Новой Третьяковке. Затем директор нукусского музея Тигран Мкртычев сообщил, что совместно с Третьяковкой в 2022–2024 годах планируется организация еще трех экспозиций.