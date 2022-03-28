В Шанхае ввели локдаун из‑за резкого роста заражений COVID-19

Власти китайского Шанхая закрыли город из‑за резкого роста числа заражений коронавирусом, сообщает госагенство «Синьхуа». Там хотят протестировать местных жителей на наличие болезни.

Друг за другом закроют въезд и выезд из южной, восточной и западной частей города. Население — порядка 25 млн человек, по переписи 2020 года, — должно соблюдать строгий карантин.

С 28 марта по 1 апреля закроют районы для тестирования на COVID-19 к востоку и югу от реки Хуанпу — это первый этап локдауна. С 1 апреля до 5 апреля в рамках второго этапа закроют районы к западу от реки.

Во время действия режима строгого карантина жители этих районов будут обязаны оставаться дома, при этом они смогут воспользоваться услугами бесконтактной доставки предметов первой необходимости. Метро, автобусы, такси и аренда автомобилей будут временно недоступны.

Кроме того, все предприятия, кроме тех, что обеспечивают повседневные нужды населения и жизнедеятельность города, перейдут в режим закрытого управления или переведут своих сотрудников на удаленную работу.

По данным Минздрава Китая, за последние сутки в материковой части Китая выявили 1219 случаев коронавируса, в Шанхае — 50.