Песков: Россия «не боится» интервью Зеленского, но РКН должен проверить его заявления

Россия «не боится» заявлений президента Украины Владимира Зеленского, которые прозвучали в интервью российских журналистов с ним, но Роскомнадзор должен проверить их на соответствие законодательству страны. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Песков полагает, что предупреждение РКН отказаться от публикации интервью связано «с необходимостью этой оценки».

«[Россия] не боится. У нас есть действующие законы, и очень важно не публиковать какую‑то информацию, которая приравнивалась бы к нарушению этих законов», — пояснил Песков. Он добавил, что интервью с Зеленским пока не смотрел.

Накануне РКН потребовал от нескольких российских СМИ не публиковать интервью с Зеленским и сообщил о начале проверки в отношении него. Генпрокуратура пообещала дать «принципиальную правовую оценку содержанию опубликованных высказываний» Зеленского, а также «факту их размещения».