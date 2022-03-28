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Минюст включил Deutsche Welle* в реестр СМИ-иноагентов

Денис Ламехов
Сегодня в 13:16

Министерство юстиции России включило немецкую телерадиокомпанию Deutsche Welle* в список СМИ — иностранных агентов. Соответствующая запись появилась в реестре ведомства.

DW стала 119-й в списке. 4 марта Роскомнадзор ограничил доступ к сайту издания на основании статьи 15.3 закона «Об информации». Она гласит, что блокировка может наступить, например, за призывы к массовым беспорядкам и экстремистской деятельности.

3 февраля в России было прекращено спутниковое и иное вещание Deutsche Welle. Днем позднее было закрыто московское бюро компании. Российское Министерство иностранных дел сообщило, что после этого «компетентные органы» рассмотрят вопрос о признании ее иностранным агентом.

В МИДе назвали это ответными мерами на запрет спутникового и иного вещания немецкоязычного телеканала RT DE.

После начала «военной операции» на территории Украины в России заблокировали более десятка СМИ: «Медузу»*, «Дождь»*, «Эхо Москвы», Би-би-си, «Радио Свобода»*, Colta, «Важные истории»*, «Настоящее время»*, «Голос Америки»*, ТВ-2, «Тайга.инфо», New Times, Doxa, The Village, «7×7», «Медиазону»* и «Бумагу».

«Дождь» и Znak.com приостановили работу, радиостанция «Эхо Москвы» была ликвидирована.

*Deutsche Welle, «Медуза», «Дождь», «Радио Свобода», «Важные истории», «Настоящее время», «Голос Америки» и «Медиазона» внесены в реестр иностранных агентов.

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