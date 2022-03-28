В ночь на 28 февраля состоялась 94-я церемония вручения премии «Оскар». Она состоялась в Лос-Анджелесе на сцене кинотеатра Dolby, а ее ведущими выступили Эми Шумер, Реджина Холл и Ванда Сайкс.
«Дюна» и «CODA» — главные триумфаторы. Первая забрала больше всего наград, а вторая — самые важные (и выиграла все три награды, на которые номинировалась).
Список победителей кинопремии в этом году
Лучший фильм — «CODA: Ребенок глухих родителей»
Режиссер — Джейн Кэмпион («Власть пса»)
Фильм на иностранном языке — «Сядь за руль моей машины»
Анимационный фильм — «Энканто»
Оригинальный сценарий — «Белфаст»
Адаптированный сценарий — «CODA: Ребенок глухих родителей»
Саундтрек — «Дюна»
Песня — «Не время умирать»
Лучший звук — «Дюна»
Актер — Уилл Смит («Король Ричард»)
Актриса — Джессика Честейн («Глаза Тэмми Фэй»)
Операторская работа — «Дюна»
Монтаж — «Дюна»
Художник-постановщик — «Дюна»
Дизайн костюмов — «Круэлла»
Спецэффекты — «Дюна»
Короткометражный художественный фильм — «Долгое прощание»
Короткометражный анимационный фильм — «Стеклоочиститель»
Короткометражный документальный фильм — «Королева баскетбола»
Документальный полнометражный фильм — «Лето соула»
Максим Сухагузов и Зинаида Пронченко вели прямую текстовую трансляцию с «Оскара». Они видели, как Уилл Смит вышел на сцену и ударил по лицу Криса Рока за шутку про Джаду Пинкетт Смит.