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«CODA» — лучший фильм. Список победителей «Оскара-2022»

Рустам Абдуллин
Сегодня в 10:43

В ночь на 28 февраля состоялась 94-я церемония вручения премии «Оскар». Она состоялась в Лос-Анджелесе на сцене кинотеатра Dolby, а ее ведущими выступили Эми Шумер, Реджина Холл и Ванда Сайкс.

«Дюна» и «CODA» — главные триумфаторы. Первая забрала больше всего наград, а вторая — самые важные (и выиграла все три награды, на которые номинировалась).

Список победителей кинопремии в этом году

Лучший фильм — «CODA: Ребенок глухих родителей»

Режиссер — Джейн Кэмпион («Власть пса»)

Фильм на иностранном языке — «Сядь за руль моей машины»

Анимационный фильм — «Энканто»

Оригинальный сценарий — «Белфаст»

Адаптированный сценарий — «CODA: Ребенок глухих родителей»

Саундтрек — «Дюна»

Песня — «Не время умирать»

Лучший звук — «Дюна»

Актер — Уилл Смит («Король Ричард»)

Актриса — Джессика Честейн («Глаза Тэмми Фэй»)

Операторская работа — «Дюна»

Монтаж — «Дюна»

Художник-постановщик — «Дюна»

Дизайн костюмов — «Круэлла»

Спецэффекты — «Дюна»

Короткометражный художественный фильм — «Долгое прощание»

Короткометражный анимационный фильм — «Стеклоочиститель»

Короткометражный документальный фильм — «Королева баскетбола»

Документальный полнометражный фильм — «Лето соула»

Максим Сухагузов и Зинаида Пронченко вели прямую текстовую трансляцию с «Оскара». Они видели, как Уилл Смит вышел на сцену и ударил по лицу Криса Рока за шутку про Джаду Пинкетт Смит.

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