Heineken уходит из России

Голландская пивоваренная компания Heineken покидает Россию. Об этом сообщает ТАСС.

В Heineken намерены передать местный бизнес новому владельцу. До этого все семь пивоварен компании будут продолжать работать с целью сохранения рабочих мест и обслуживания клиентов и потребителей.

«При любых обстоятельствах концерн гарантирует сохранение заработной платы для всех российских сотрудников до конца 2022 года. Приоритетом также остается выполнение обязательств перед клиентами, партнерами и потребителями», — указано в заявлении.

9 марта Heineken приостановила производство и продажу пива под своим брендом в России.