«Ведомости»: Минздрав ищет аналоги лекарств, которые не выпускаются в России

Министерство здравоохранения начало собирать данные по лекарствам, которые не выпускаются в России и дружественных странах для предотвращения дефицита, пишут «Ведомости» со ссылкой на письмо, направленное в российские регионы клиническим фармакологом министерства Владимиром Петровым.

Согласно данным газеты, Минздрав по поручению вице-премьера Татьяны Голиковой обратился к своим главным внештатным специалистам с просьбой обсудить возможные варианты аналогов этих препаратов с региональными коллегами.

Представитель Минздрава, источник в Думе и два представителя фармацевтических компаний подтвердили «Ведомостям» отправку письма. Собеседник в министерстве сообщил, что работа ведется, чтобы регионы заранее знали, чем временно заменить лекарственные средства в случае, к примеру, нарушений логистики.

Он добавил, что все производители лекарств продолжают работать на российском рынке, поставки идут по графику, а министерство не видит оснований для дефицита по каким‑то группам препаратов.

Вчера, 27 мая, министр здравоохранения Михаил Мурашко рассказал, что спрос на некоторые медицинские препараты в стране вырос в 10 раз.

Он добавил: «При этом самое удивительное, что на те препараты существует срок годности, причем на ряд из них очень короткий — до двух лет. И люди, покупая эти препараты, четко шли в том числе на ущерб для собственного бюджета, потому что они просто не будут использованы за этот промежуток времени. Мы это знаем».