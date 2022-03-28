Дума Чукотки намерена прекратить работу Всемирного фонда дикой природы в регионе

Дума Чукотки готовит обращение к Минприроды, силовым ведомствам и другим органам власти о прекращении работы Всемирного фонда дикой природы (WWF) в регионе. Об этом сообщает «Интерфакс».

Депутаты убеждены, что деятельность WWF угрожает национальной безопасности России и ущемляет интересы местных жителей.

Глава комитета по промышленной и сельскохозяйственной политике чукотского парламента Любовь Махаева сообщила, что ранее между правительством региона и WWF было подписано соглашение о сотрудничестве в сфере охраны окружающей среды.

Махаева заявила: «На сегодняшний день деятельность фонда вышла за рамки этого соглашения. Его интересует арктическая часть России и создание 12-мильной буферной зоны вдоль арктического побережья, в том числе и береговой линии ЧАО».

Согласно заявлению председателя чукотской думы Валентины Рудченко, «создание такой зоны повлияет на обороноспособность нашей страны и ее экономическую безопасность».

«Под угрозой будет проход судов по Северному морскому пути, прокладка оптико-волоконных линий интернет-связи. Пострадает традиционная хозяйственная деятельность береговых жителей, связанная с добычей морского зверя и рыбалкой. Все это может попасть под ограничения», — добавила она.

Правительство Чукотского автономного округа и WWF подписали соглашение в декабре 2018 года. Тогда правительство округа сообщало, что «особое внимание будет уделено развитию и поддержке системы особо охраняемых природных территорий, расширению сотрудничества с местными жителями».

Среди других его задач указывались внедрение и популяризация передовых экологических практик, традиционного природопользования и экологического просвещения. В регионе более 10 лет действует «Медвежий патруль», предупреждающий жителей сел о приближении белых медведей и выдворявший хищников с территорий, где проживают люди. Инициатива была запущена местными жителями при поддержке WWF.