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Агентство Fitch отозвало все рейтинги России из‑за санкций

Денис Ламехов
Сегодня в 8:55

Международное рейтинговое агентство Fitch отозвало все суверенные рейтинги России. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-релиз компании.

Решение принято из‑за санкций против России, введенных Евросоюзом, сообщил Fitch. К моменту отзыва рейтинги дефолта эмитента России в иностранной и национальной валюте, отражающие способность рассчитаться по своим долговым обязательствам, находились на уровне «C».

«Рейтинг на уровне „C“ отражает мнение Fitch о близком суверенном дефолте», — заявляли в компании.

15 марта ЕС ввел запрет на присвоение кредитно-рейтинговыми агентствами Евросоюза рейтингов России, российским компаниям и запрет на предоставление рейтинговых услуг клиентам из России.

7 марта Fitch объявил о приостановке своей деятельности в России. Ограничение коснулось в том числе кредитных рейтингов и других услуг, которые предоставляют российские подразделения Fitch Ratings и Fitch Solutions.

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