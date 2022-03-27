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Глава ЛНР: подготовка к референдуму по вступлению в Россию не ведется

Рустам Абдуллин
Сегодня в 19:24

Подготовка к проведению референдума по вхождению Луганской народной республики в состав России сейчас не ведется. Об этом сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник, передает ТАСС.

27 марта Пасечник был уверен, что в ближайшее время на территории ЛНР состоится референдум по вступлению в Россию. Сенатор Андрей Клишас тогда заявил, что республика вправе провести голосование, потому что Москва признала ее суверенитет.

Однако в Госдуме с этим не согласились. По мнению главы комитета по делам СНГ Леонида Калашникова, сейчас неподходящий момент для проведения такого референдума, пока «решается судьба на фронте».

21 февраля Россия признала независимость самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик. Тогда Владимир Путин говорил, что речи о присоединении не идет.

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