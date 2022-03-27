«ВКонтакте» заблокировала группу издания «Бумага» по требованию Генпрокуратуры

Соцсеть «ВКонтакте» заблокировала официальную группу петербургского медиа «Бумага». Об этом издание само сообщило в своем телеграм-канале.

Сообщество было заблокировано по требованию Генпрокуратуры. Как утверждает «Бумага», причиной стала публикация фейков про «военную спецоперацию» России на территории Украины.

В уведомлении Генпрокуратуры сказано, что в группе были размещены материалы, «содержащие недостоверную общественно значимую информацию о проводимой Вооруженными Силами РФ специальной военной операции». Там уже отмечается, что эти публикации могут «способствовать дестабилизации обстановки, а также созданию условий для массовых нарушений общественного порядка».

Представители «ВКонтакте» заявили изданию, что были вынуждены заблокировать группу, ведь иначе доступ ограничили бы ко всему ресурсу.