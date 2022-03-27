«ВКонтакте» заблокировала группу издания «Бумага» по требованию Генпрокуратуры

Соцсеть «ВКонтакте» заблокировала официальную группу петербургского медиа «Бумага». Об этом издание само сообщило в своем телеграм-канале.
Сообщество было заблокировано по требованию Генпрокуратуры. Как утверждает «Бумага», причиной стала публикация фейков про «военную спецоперацию» России на территории Украины.
В уведомлении Генпрокуратуры сказано, что в группе были размещены материалы, «содержащие недостоверную общественно значимую информацию о проводимой Вооруженными Силами РФ специальной военной операции». Там уже отмечается, что эти публикации могут «способствовать дестабилизации обстановки, а также созданию условий для массовых нарушений общественного порядка».
Представители «ВКонтакте» заявили изданию, что были вынуждены заблокировать группу, ведь иначе доступ ограничили бы ко всему ресурсу.
12 марта Роскомнадзор заблокировал сайт «Бумаги». Решение было принято по требованию Генпрокуратуры от 24 февраля — дня начала «военной спецоперации» России на территории Украины.
После начала «военной операции» на Украине в России заблокировали более десятка СМИ: «Медузу»*, «Дождь»*, «Эхо Москвы», Би-би-си, «Радио Свобода»*, Colta, «Важные истории»*, «Настоящее время»*, «Голос Америки»*, ТВ-2, «Тайгу.Инфо», New Times, Doxa, Deutsche Welle, The Village, «7×7», «Медиазону»*, а также соцсети Facebook, Twitter, Instagram, магазины приложений App Store и Google Play.
«Дождь», Znak.com, «Эхо Москвы» и ютьюб-шоу Ксении Собчак «Осторожно: новости!» прекратили или приостановили работу.
*«Медуза», «Дождь», «Важные истории», «Радио Свобода», «Настоящее время», «Медиазона», «Важные истории» и «Голос Америки» внесены в реестр иностранных агентов.