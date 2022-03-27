Талибы ввели раздельное посещение парков для мужчин и женщин в Афганистане

«Талибан»* определил дни недели, в которые мужчины и женщины могут посещать парки отдыха в Афганистане, чтобы предотвратить их совместное пребывание там. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на местное агентство Aamaj News.

К журналистам из Aamaj News попало распоряжение министерства добродетели и порока страны. Согласно документы, женщины могу ходить в места отдыха и развлечений в воскресенье, понедельник и вторник, а для мужчин отводятся среда, четверг, пятница и суббота.

Отмечается, что женщины в обозначенные дни «могут развлекаться в парках, соблюдая правило ношения хиджаба». Сторонникам «Талибана» ведомство рекомендовало отказаться от ношения военной формы и оружия при посещении парков.

Также в указе сказано, что в известных туристических местах за пределами Кабула, где афганцы обычно отдыхают семьями, женщины обязаны носить хиджаб, а также «воздерживаться от общения с незнакомцами».

В случае нарушения правил ответственность будут нести администрации парков. Руководство будет привлекаться к суду, обжалованию подобные случаи не подлежат.

*«Талибан» — террористическая и экстремистская организация, ее деятельность в России запрещена.