перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
В двух регионах Германии за демонстрацию «Z» ввели уголовную ответственность 12:48
«Ашан» не будет закрывать свои магазины в России 12:21
«ВКонтакте» заблокировала группу издания «Бумага» по требованию Генпрокуратуры 12:11
Пасечник: в ближайшее время в ЛНР может пройти референдум о вхождении в состав России 11:51
Талибы ввели раздельное посещение парков для мужчин и женщин в Афганистане 11:29
В России выявили 23 280 новых случаев COVID-19 11:08
Поставки товаров из Сербии в Россию могут приостановить из‑за санкций Евросоюза 10:40
РКН потребовал от YouTube восстановить доступ к видео Минобороны 10:12
chrislawton/Unsplash
Британский МИД: снятие санкций с России возможно только после полного прекращения огня 8:42
ООН: с начала военный действий на Украине погибли 1104 мирных жителей Вчера в 20:45
В Нагорном Карабахе ввели военное положение Вчера в 20:19
Байден назвал Путина мясником. Кремль в ответ напомнил про Югославию Вчера в 19:47
28 марта на Мосбирже пройдут торги акциями всех российских компаний Вчера в 18:49
Путин подписал новый антикризисный закон, Face удалил свои треки и другие новости дня
Вчера в 18:33 дайджест
«ВКонтакте» заблокировал страницы TJ, Михаила Ходорковского и Ateo Вчера в 16:48
Великобритания отменила часть санкций против Олега Тинькова Вчера в 16:44
Face/«ВКонтакте»
Рэпер Face сообщил, что удалил все свои треки с российских стриминговых сервисов Вчера в 16:26
Власти Нагорного Карабаха попросили Путина увеличить число миротворцев Вчера в 15:52
Минцифры: ИТ-специалисты в возрасте от 22 до 40 лет смогут получить льготную ипотеку Вчера в 15:20
YouTube удалил канал пранкеров Вована и Лексуса. Об этом просила Великобритания Вчера в 14:57
Отключить рекламу

Талибы ввели раздельное посещение парков для мужчин и женщин в Афганистане

Виктория Шанина
Сегодня в 11:29

«Талибан»* определил дни недели, в которые мужчины и женщины могут посещать парки отдыха в Афганистане, чтобы предотвратить их совместное пребывание там. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на местное агентство Aamaj News.

К журналистам из Aamaj News попало распоряжение министерства добродетели и порока страны. Согласно документы, женщины могу ходить в места отдыха и развлечений в воскресенье, понедельник и вторник, а для мужчин отводятся среда, четверг, пятница и суббота.

Отмечается, что женщины в обозначенные дни «могут развлекаться в парках, соблюдая правило ношения хиджаба». Сторонникам «Талибана» ведомство рекомендовало отказаться от ношения военной формы и оружия при посещении парков.

Также в указе сказано, что в известных туристических местах за пределами Кабула, где афганцы обычно отдыхают семьями, женщины обязаны носить хиджаб, а также «воздерживаться от общения с незнакомцами».

В случае нарушения правил ответственность будут нести администрации парков. Руководство будет привлекаться к суду, обжалованию подобные случаи не подлежат.

*«Талибан» — террористическая и экстремистская организация, ее деятельность в России запрещена.

События недели на afisha.ru
мультфильм
Финник
Домовой заводит дружбу с девочкой
рок
«Брат-2: Живой Soundtrack»: «Сплин», «Би-2», Вячеслав Бутусов
Песни из главного фильма постсоветской России живьем
боевик
Брат
Криминальная драма Алексея Балабанова
премьеры
Один день из смерти Вадика Беляева
драматический
День радио
Самый смешной капустник последних сезонов
боевик
Анчартед: На картах не значится
Том Холланд отправляется в опаснейшее приключение на поиски сокровищ
Рекомендации партнеров
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить