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В России выявили 23 280 новых случаев COVID-19

Виктория Шанина
Сегодня в 11:08

За последние сутки в России выявлено 24 072 новых случая коронавируса, сообщает портал «Стопкоронавирус.рф». Это на 792 заражения меньше, чем вчера.

Больше всего случаев зафиксировано в Петербурге — 1105. Следом идут Свердловская и Воронежская области, Москва, Иркутская, Нижегородская и Ростовская области.

Общее число зарегистрированных в стране случаев увеличилось до 17 762 742. За сутки умерли 338 человек, за все время — 367 351. Выздоровели 47 540 пациентов, за весь период — 16 654 231. Число госпитализаций за сутки составило 2 203.

В мире, по данным Worldometer, количество заражений коронавирусом превысило 481,2 млн. Россия находится на седьмом месте по этому показателю. На первом — США (81,6 млн), на втором — Индия (43 млн). За ними идут Бразилия (29,8 млн), Франция (24,9 млн), Великобритания (20,7 млн) и Германия (20,1 млн).

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