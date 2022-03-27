В России выявили 23 280 новых случаев COVID-19

За последние сутки в России выявлено 24 072 новых случая коронавируса, сообщает портал «Стопкоронавирус.рф». Это на 792 заражения меньше, чем вчера.

Больше всего случаев зафиксировано в Петербурге — 1105. Следом идут Свердловская и Воронежская области, Москва, Иркутская, Нижегородская и Ростовская области.