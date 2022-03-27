РКН потребовал от YouTube восстановить доступ к видео Минобороны

Роскомнадзор потребовал от администрации видеохостинга YouTube незамедлительно снять ограничения, наложенные на видео Министерства обороны России. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.

Речь идет о ролике «Заседание Межведомственного координационного штаба по гуманитарному реагированию на Украине». Помимо снятия ограничений, РКН требует объяснить причины их наложения.

«Действия администрации YouTube нарушают ключевые принципы свободного распространения информации и беспрепятственного доступа к ней и являются актом цензуры, направленной против всего российского», — заявили в РКН.

Ведомство также называет недопустимыми какие‑либо ограничения против «российских СМИ, общественно значимых ресурсов и политических деятелей, а тем более государственного органа РФ».

24 марта стало известно, что Союз журналистов России обратился в Роскомнадзор, МИД и Генпрокуратуру с просьбой принять меры в отношении Google и YouTube из‑за цензуры российских СМИ. СЖР не призывает к блокировке хостинга, но считает, что «предвзятая модерация и откровенная цензур» должны иметь последствия.