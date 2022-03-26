Байден назвал Путина мясником. Кремль в ответ напомнил про Югославию

26 марта президент США Джо Байден назвал президента России Владимира Путина мясником, отвечая на вопрос журналиста о происходящем с людьми на Украине. Кремль заявил, что это может затруднить налаживание отношений двух стран.

«Он мясник. Вот, что я думаю», — сказал Байден после визита пункта приема беженцев с Украины на национальном стадионе Варшавы.