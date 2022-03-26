Байден назвал Путина мясником. Кремль в ответ напомнил про Югославию

26 марта президент США Джо Байден назвал президента России Владимира Путина мясником, отвечая на вопрос журналиста о происходящем с людьми на Украине. Кремль заявил, что это может затруднить налаживание отношений двух стран.
«Он мясник. Вот, что я думаю», — сказал Байден после визита пункта приема беженцев с Украины на национальном стадионе Варшавы.
На слова Байдена ответил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он посоветовал американскому президенту «сохранять трезвость» и предупредил, что «подобные личные оскорбления сужают окно возможностей для наших двусторонних отношений при нынешней администрации [США]».
Песков решил напомнить, что именно Байден требовал «бомбить Югославию» и «убивать людей». «Поэтому, конечно, из его уст подобное слышать по меньшей мере странно», — считает он.
16 марта Байден назвал Путина «военным преступником». Тогда Песков охарактеризовал слова американского лидера непростительными, заявив о том, что от «бомб» США «погибли сотни тысяч людей во всем мире».