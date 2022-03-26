Путин подписал новый антикризисный закон, Face удалил свои треки и другие новости дня

Франция, Турция и Греция собираются провести гуманитарную операцию по эвакуации людей из Мариуполя. Эмманюэль Макрон намерен обсудить ее с российской стороной.

Владимир Путин подписал закон о новых антикризисных мерах налоговой поддержки в условиях санкций. Освобождение IT-компаний от налога на прибыль, отмена налога на доход с банковских вкладов и другие льготы уже вступили в силу.

В Минэнерго считают, что майнинг криптовалют необходимо ввести в правовое поле в кратчайшие сроки. Это необходимая мера, потому что «других вариантов в текущей действительности у нас нет».

Власти США внесли «Лабораторию Касперского» в список компаний, угрожающих национальной безопасности страны. В этот же реестр попали две китайские компании — China Telecom Corp и China Mobile Internationas USA Inc.

Великобритания отменила часть санкций против Олега Тинькова. Они предусматривали задержание яхт и самолетов предпринимателя.

Глобальная ассоциация операторов связи GSMA исключила «Мегафон» из числа участников, написали «Ведомости». Причины такого решения не приводятся.

«ВКонтакте» заблокировал страницы издания TJ, политика Михаила Ходорковского, а также паблики «Когнитивный диссонанс» и Ateo. Днем ранее этого потребовала Генпрокуратура.

Telegram согласился сотрудничать с властями Бразилии в противодействии распространению фейковых новостей. 21 марта мессенджеру удалось избежать блокировки на территории страны.

YouTube заблокировал канал Вована и Лексуса. Пранкеры утверждают, что платформа сделала это по требованию Минобороны Великобритании.

Face удалил все свои треки с российских стриминговых площадок. Рэпер сказал, что у него нет «морального права работать с прогосударственными музыкальными сервисами, учитывая сложившуюся ситуацию».

Главный экземпляр сценария «Соляриса» Андрея Тарковского продан на торгах «Литфонда» за 5,5 млн рублей. По архивам Мосфильма установлено, что он был создан в период с января по март 1970 года.