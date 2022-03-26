Великобритания отменила часть санкций против Олега Тинькова

Великобритания отменила часть ограничений в отношении основателя банка «Тинькофф» Олега Тинькова и руководителя инвестиционной компании Millhouse Евгения Швидлера. Об этом сообщают «Ведомости».

Это санкции, которые грозили задержанием яхт и самолетов предпринимателей. Ранее власти Соединенного Королевства постановили, что транспорту бизнесменов, вошедших в санкционный список, запрещен вход в порты и посадка в аэропортах страны. Запрет касался как личных транспортных средств, так и арендованных. Сегодня Великобритания исключила такие ограничения из перечня.

Санкции против Тинькова, а также еще 59 физлиц и компаний из России королевство ввело 24 марта. Лицам из перечня запрещены въезд и выезд из Великобритании. Их активы в стране заморожены.

Под ограничения попали Газпромбанк, Россельхозбанк, Альфа-банк, СМП Банк, РЖД, «Совкомфлот» и «Русгидро». Санкции также ввели против шести белорусских организаций.