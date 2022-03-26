Рэпер Face сообщил, что удалил все свои треки с российских стриминговых сервисов

Рэпер Иван Дремин, известный под сценическим именем Face, рассказал, что удалил все свои треки с российских стриминговых сервисов. Заявление появилось в телеграм-канале артиста.

Музыкант сообщил: «На российских стриминговых платформах моей музыки больше нет. Мне тяжело об этом сообщать, но я не имею морального права работать с прогосударственными музыкальными сервисами, учитывая сложившуюся ситуацию».

В январе стало известно, что Face покинул Россию. Об этом сообщила тетя музыканта, зампред общественной палаты Башкирии Кристина Недозерова.

«К сожалению, Ваня больше не живет в России. Он очень любит Россию и хочет тут жить. Его вынудили покинуть страну», сообщила она.

В сентябре прошлого года рэпер рассказал о массовой отмене его концертов. Он заявил, что на концертные площадки давят различные государственные ведомства. Музыкант связал это со своей гражданской позицией.