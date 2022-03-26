Минцифры: ИТ-специалисты в возрасте от 22 до 40 лет смогут получить льготную ипотеку

На льготную ипотеку по ставке не выше 3% смогут претендовать работники российских ИТ-компаний в возрасте от 22 до 40 лет, сообщил глава Министерства цифрового развития Максут Шадаев.

Для получения льготной ипотеки им необходимо иметь доход от 200 тыс. рублей в месяц в городах-миллионниках и от 150 тыс. рублей в регионах.

Сегодня, 26 марта, Владимир Путин подписал закон о новых антикризисных мерах налоговой поддержки в условиях санкций. Они включают в себя освобождение ИТ-компаний от налога на прибыль на 2022–2024 годы.