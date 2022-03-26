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YouTube удалил канал пранкеров Вована и Лексуса. Об этом просила Великобритания

Рустам Абдуллин
Сегодня в 14:57

YouTube заблокировал канал пранкеров Вована и Лексуса, также известных как Владимир Краснов и Алексей Столяров. Об этом сообщили владельцы канала в соцсетях.

Канал удалили из‑за нарушения правил сообщества. Им запретили управлять другими каналами и создавать новые на этом аккаунте.

© Пранкеры Вован и Лексус/ВКонтакте

Краснов и Столяров утверждают, что канал удалили по требованию Минобороны Великобритании. 23 марта в твиттере ведомства появился пост с призывом к YouTube удалить видео, в котором пранкеры якобы говорят по телефону с министром обороны Великобритании Беном Уоллесом и главой МВД Великобритании Прити Пател от имени премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.

РИА «Новости» сообщали, что Вован и Лексус обсудили с ними поставки вооружений и участие иностранных граждан в военных действиях на Украине. В военном ведомстве Великобритании в ответ заявили, что ролики «сфабрикованы российским государством и распространяются с целью подорвать боевой дух людей, борющихся за свою свободу».

Ранее Вован и Лексус публиковали телефонные разговоры с принцем Гарри, представившись Гретой Тунберг и ее отцом, и депутатами Латвии — от имени Леонида Волкова.

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