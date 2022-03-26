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«ВКонтакте» покажет «Вне системы» Серебренникова, «Кису» Серзина и другие спектакли

Денис Ламехов
Сегодня в 14:24

Социальная сеть «ВКонтакте» запускает ежегодный проект ко Дню театра и открывает раздел с трансляциями театральных постановок. Об этом «Афише Daily» сообщили в пресс-службе сервиса.

Партнерами выступили более 30 российских площадок: Большой, Мариинский и Александринский театры, театр на Малой Бронной и другие.

Так, МХТ имени Чехова покажет трансляцию юбилейного вечера «Вне системы» к 150-летию Константина Станиславского. Постановка построена на письмах, воспоминаниях и дневниках драматурга. Режиссер — Кирилл Серебренников, роли исполнили Константин Хабенский, Евгений Миронов, Илзе Лиепа.

«Приют комедианта» впервые покажет онлайн комедийный спектакль «Киса» по «Двенадцати стульям» Ильи Ильфа и Евгения Петрова. В постановке Семена Серзина Киса Воробьянинов отправляется на поиски бриллиантов.

«Балет Москва» проведет трансляцию закрытого показа «Кафе Идиот. Теснота». В основе спектакля — роман Ф. М. Достоевского. Постановка будет доступна пользователям «ВКонтакте» в течение суток.

За трансляциями можно следить в специальной секции видеораздела, а также в сообществе «Культура ВКонтакте» и в «Клипах». Соцсеть также обещает показать лекции критиков, интервью с режиссерами и актерами и другие активности.

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