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Россия и Беларусь организуют совместные соревнования из‑за спортивных санкций

Рустам Абдуллин
Сегодня в 13:43

Минспорт Беларуси предложил провести совместные с Россией спортивные соревнования, чтобы атлеты не потеряли форму из‑за санкций. Однако там все же надеются, что ограничения снимут, передает «Интерфакс» слова главы ведомства Сергея Ковальчука.

Министр спорта России Олег Матыцин рассказал о разработке календаря совместных мероприятий и запланированных на этот год комплексных соревнований. Они начнутся «уже совсем скоро».

Ковальчук считает, что «надуманные» санкции ввели для того, чтобы «убрать конкурентов» — на прошедшей Олимпиаде российская и белорусская сборные показали себя «очень достойно».

«К сожалению, спорт становится одной большой политикой, нарушаются основополагающие положения олимпийской хартии. Мы надеемся, что у руководства МОК хватит ума вернуть все обратно. Но сидеть и ждать мы не будем — мы должны организовать совместные соревнования», — заявил он на заседании коллегий Минспорта Беларуси и России.

Матыцин, в свою очередь, сказал, что без России и Беларуси развитие мирового спорта невозможно. «Именно разделяя непростые времена и обмениваясь опытом, мы преодолеем этот период и еще более слаженно будем работать в будущем», — добавил он.

21 марта танцовщик и балетмейстер Михаил Барышников выступил против санкций в отношении российских исполнителей, художников и спортсменов. Он выразил опасения о том, что в скором времени Россия сделает невозможным любое позитивное будущее для своей молодежи.

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