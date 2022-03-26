Отмена налога на прибыль для IT-компаний и другие льготы: Путин подписал антикризисный закон

Владимир Путин подписал закон о новых антикризисных мерах налоговой поддержки в условиях санкций. Документ опубликован на портале правовой информации и уже вступил в силу.
Какие льготы предоставляет закон:
- Освобождает от уплаты налога на доходы физических лиц с материальной выгоды, полученной в 2021 и 2022 годах, и уплаты НДФЛ с процентных доходов по вкладам в банках в этот же период;
- Дает право на возмещение НДС по заявлению всем налогоплательщикам, которые реорганизуются или ликвидируются, но не становятся банкротами;
- Освобождает IT-компании от налога на прибыль на 2022–2024 годы;
- Смягчает владельцам автомобилей «налог на роскошь»: повышающий коэффициент коснется только машин стоимостью свыше 10 млн рублей (раньше было от 3 млн);
- Проявилась возможность продлить до 31 декабря 2024 года период нулевой налоговой ставки НДС для лиц, которые впервые зарегистрировались в качестве ИП и в течение двух лет перешли на упрощенную или патентную системы налогообложения.
23 марта в правительстве предложили меры поддержки экономики. Прочитать о них можно здесь.