В России выявили 24 072 новых случая коронавируса

За последние сутки в России выявлено 24 072 новых случая коронавируса, сообщает портал «Стопкоронавирус.рф». Это на 1310 меньше, чем вчера.

Больше всего случаев зафиксировано в Петербурге — 1145. За ним следуют Свердловская и Воронежская области, Москва и Иркутская область.