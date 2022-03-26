В России выявили 24 072 новых случая коронавируса

За последние сутки в России выявлено 24 072 новых случая коронавируса, сообщает портал «Стопкоронавирус.рф». Это на 1310 меньше, чем вчера.
Больше всего случаев зафиксировано в Петербурге — 1145. За ним следуют Свердловская и Воронежская области, Москва и Иркутская область.
Общее число зарегистрированных в стране случаев увеличилось до 17 739 462. За сутки умерли 395 человек, за все время — 367 013. Выздоровели 60 933 пациента, за весь период — 16 606 691. Число госпитализаций за сутки составило 4 275.
В мире, по данным Worldometer, количество заражений коронавирусом превысило 474,7 млн. Россия находится на седьмом месте по этому показателю. На первом — США (81,6 млн), на втором — Индия (43 млн). За ними идут Бразилия (29,8 млн), Франция (24,8 млн), Великобритания (20,7 млн) и Германия (20 млн).