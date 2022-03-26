Главный экземпляр сценария «Соляриса» Андрея Тарковского продали на торгах за 5,5 млн рублей

Главный экземпляр сценария «Соляриса» Андрея Тарковского продали на аукционе «Литфонда» за 5,5 млн рублей. Об этом сообщает ТАСС.
Ранее лот хранился у Светланы Рыкаловой, работавшей помощницей Тарковского в 1960–1970 годах. По архивам Мосфильма установлено, что экземпляр был создан в период с января по март 1970 года.
Сценарий насчитывает 90 листов. На них — множество правок, сделанных Тарковским и соавтором сценария Фридрихом Горенштейном.
«Творческое решение каждой сцены: крупность кадра, указание объектов и технических деталей — практически все выполнены рукой Тарковского», — сообщают в «Литфонде».
Торги были приурочены к девяностолетию со дня рождения режиссера. Стартовая цена сценария составляла 4,5 млн рублей.
«Солярис», снятый по одноименного фантастическому роману польского писателя-фантаста Станислава Лема, вышел на экраны в 1972 году. Картина рассказывает об этических проблемах человечества, рассматриваемых через призму контактов с инопланетным разумом.
На Международном Каннском кинофестивале лента получила приз ФИПРЕССИ и специальный Гран-при жюри. Входит в число величайших научно-фантастических фильмов в истории мирового кинематографа.