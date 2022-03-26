Главный экземпляр сценария «Соляриса» Андрея Тарковского продали на торгах за 5,5 млн рублей

Главный экземпляр сценария «Соляриса» Андрея Тарковского продали на аукционе «Литфонда» за 5,5 млн рублей. Об этом сообщает ТАСС.

Ранее лот хранился у Светланы Рыкаловой, работавшей помощницей Тарковского в 1960–1970 годах. По архивам Мосфильма установлено, что экземпляр был создан в период с января по март 1970 года.

Сценарий насчитывает 90 листов. На них — множество правок, сделанных Тарковским и соавтором сценария Фридрихом Горенштейном.