«Ведомости»: «Мегафон» исключили из международной ассоциации операторов мобильной связи

Глобальная ассоциация операторов связи и производителей оборудования GSMA сообщила об исключении «Мегафона» из числа участников, пишут «Ведомости» со ссылкой на сообщение организации.

Причины решения не приводятся, сообщает издание. «Мы искренне удивлены селективностью решения международной ассоциации, у этого шага нет никаких правовых оснований, мы рассматриваем варианты восстановления нашего статуса», — заявил «Ведомостям» неназванный представитель «Мегафона».

По словам собеседника, участие в ассоциации давало оператору доступ к обмену экспертизой с коллегами. «Однако ни один из элементов нашего сотрудничества с GSMA не является невосполнимым и никак не влияет ни на работоспособность нашей сети, ни на удобство наших клиентов», — заявил представитель «Мегафона».

«Ведомости» отмечают, что GSMA — крупнейшее интернациональное объединение операторов, основанное в 1995 году. Важнейшее направление работы союза — выработка технических стандартов. Так, объединение решает, какие технологии станут основой сетей мобильной связи следующих поколений, сообщает газета.

Также среди челнов GSMA — МТС, «Билайн» и Tele2. В МТС и Tele2 сообщили, что не получали уведомлений организации об исключении из нее. В «Билайне» не прокомментировали ситуацию.