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CNN: Telegram согласился сотрудничать с властями Бразилии

Денис Ламехов
Сегодня в 9:49

Мессенджер Telegram согласился сотрудничать с властями Бразилии в противодействии распространению фейк-ньюс, сообщает бразильское отделение CNN.

Компания заключила договор о присоединении к постоянной программе Верховного суда страны по борьбе с дезинформацией по вопросам выборов. Новые президентские выборы в Бразилии состоятся осенью 2022 года.

19 марта бразильский суд постановил заблокировать Telegram. Причиной стало отсутствие представительства мессенджера на территории страны и неудаление профилей, распространяющих дезинформацию.

В том числе речь шла об аккаунте Аллана душ Сантуша, одного из ближайших союзников президента Бразилии Жаира Болсонару. Он проходит подозреваемым по делу о распространении фейков и нападении на судей.

20 марта суд дал Telegram сутки на то, чтобы выполнить требования и избежать блокировки. На следующий день решение о блокировке сервиса было отменено. Мессенджер полностью выполнил все предписания суда.

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