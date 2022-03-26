СМИ: китайская Sinopec Group приостановила переговоры об инвестициях в нефтегазовую отрасль России

Китайская компания Sinopec Group приостановила переговоры о крупных инвестициях в нефтегазовую отрасль России. Об этом сообщил Reuters.

Причиной такого решения стала «военная операция» России на территории Украины. Власти Китая воздерживаются от санкций в отношении России, но сами опасаются активно сотрудничать с российскими компаниями из‑за возможных последствий.

МИД Китая порекомендовал руководству трех крупнейших энергетических компаний страны — Sinopec, China National Petroleum Corp (CNPC) и China National Offshore Oil Corp (CNOOC) — быть осторожными в приобретении российских активов.

Sinopec Group планировала вложить полмиллиарда долларов в газохимический завод в России. Компания намеревалась объединиться с «Сибуром». По информации источника, Sinopec и «Сибур» уже выбирали площадку для предприятия.

В «Сибуре» информацию агентства не подтвердили. Там подчеркнули, что «Sinopec активно участвует в вопросах управления строительством проекта, включающих поставки оборудования, работу с поставщиками и подрядчиками».

Кроме того, Sinopec приостановила переговоры о предприятии по сбыту газа, который компания собиралась построить совместно с «Новатэк».