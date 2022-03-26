Франция, Турция и Греция намерены провести гуманитарную операцию по эвакуации из Мариуполя

Франция, Турция и Греция намерены организовать гуманитарную операцию по эвакуации людей из Мариуполя. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на президента Франции Эммануэля Макрона.

Макрон заявил, что планирует обсудить операцию с Владимиром Путиным. Французский лидер добавил, что операция может занять несколько дней. Макрон уже обговорил c мэром Мариуполя и представителями украинских властей.

«Мы это делаем в транспарантной манере на связи с президентом Зеленским и украинскими властями… Затем мы проведем переговоры с российской стороной», — сказал Макрон. «Мои мысли — с жителями Мариуполя, которые проживают большую драму», — добавил он.

По словам президента Франции, в Мариуполе на данный момент остаются около 150 тыс. человек. «Мы должны добиться прекращения боевых действий там и проводить гуманитарные действия», — подчеркнул Макрон.

Он добавил, что считает главной целью Евросоюза — прекратить огонь на всей территории Украины и добиться вывода российских войск с украинской территории.