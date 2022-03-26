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США внесли «Лабораторию Касперского» в список компаний, угрожающих нацбезопасности

Юлия Онодэра
Сегодня в 0:31

Федеральная комиссия по связи США (FCC) внесла российскую ИТ-компанию «Лаборатория Касперского» в список компаний, угрожающих национальной безопасности страны. Об этом стало известно из сообщения на сайте FCC.

В этот же реестр попали две китайские компании — China Telecom (Americas) Corp и China Mobile International USA Inc. В прошлом году FCC также включила в лист еще пять китайских компаний.

Согласно закону от 2019 года, комиссия ежегодно должна обновлять реестр и вносить в него услуги и оборудование, которые представляют «неприемлемый риск» для безопасности США и их жителей.

«Лаборатория Касперского» — ИТ-компания, специализирующаяся на создании антивирусных систем для компьютеров. Ранее в США и Великобритании ее обвиняли в связях с российскими спецслужбами. Американским госорганам запретили использовать антивирус «Лаборатории Касперского» с 2017 года.

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