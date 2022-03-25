Владимир Путин утвердил уголовное наказание за фейки о работе госорганов России за рубежом

Владимир Путин подписал закон об уголовном наказании за ложную информацию о работе любых государственных органов России, действующих за рубежом. Об этом сообщил ТАСС.

За фейки о госорганах нарушителям грозит лишение свобода на срок до трех лет или штраф до 1,5 млн рублей. Аналогичная ответственность предусмотрена за фейки о Вооруженных силах России.

Распространение ложной информации о госорганах будет караться строже, если было совершено с использованием служебного положения, из корыстного побуждения, по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды. В этом случае наказание может составить до 10 лет тюрьмы или штраф до 5 млн рублей.

При тяжких последствиях преступления срок лишения свободы может быть увеличен вплоть до 15 лет. Среди ведомств, которые защищает новый закон, — посольства России, Росгвардия, МЧС и прокуратура.

Также Путин подписал закон об административной ответственности за дискредитацию российских госорганов за рубежом. Она составит от 30 тыс. до 50 тыс. рублей для граждан, от 100 тыс. до 200 тыс. рублей для должностных лиц, от 300 тыс. до 500 тыс. рублей для юридических лиц.

Дискредитацией, согласно закону, считаются призывы к проведению незаконных акций. Если они привели к угрозе причинения вреда жизни и здоровью граждан и общественной безопасности, ответственность будет более серьезной.

За повторное правонарушение, совершенное в течение года, наступит уголовная ответственность — лишение свободы до трех лет или штраф до 300 тыс. рублей. При последствиях максимальный срок может быть увеличен до пяти лет.