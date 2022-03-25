СМИ: Google больше не собирается подключать карты «Мир» к Google Pay

Google приостановила работу над подключением карт российской платежной системы «Мир» к цифровому кошельку Google Pay. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на The Wall Street Journal (на сайте самого издания заметку об этом найти не удалось).

По информации WSJ, Google рассматривала возможность позволить владельцам карт «Мир» пользоваться ими в Google Pay, однако такие планы больше не обсуждаются.

В октябре «Известия» сообщили, что российская платежная система планирует предоставить банкам-эмитентам подключать карты «Мир» к Google Pay.

Накануне уже добавленные карты «Мир» начали из цифровогоо кошелька Apple Pay.

10 марта Visa и Mastercard прекратили обслуживание российских карт, они больше не принимаются к оплате за границей и в зарубежных интернет-магазинах и онлайн-сервисах. Владельцы карт потеряли возможность проводить по ним оплату и в сервисах экосистемы Apple.

15 марта СМИ сообщили, что Apple добавила банковские карты платежной системы «Мир» в качестве способа оплаты в учетной записи Apple ID. Однако позже пользователи отметили, что оплата сервисов компании с помощью таких карт невозможна.