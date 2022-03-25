Мобильные приложения подсанкционных банков исчезли из App Store и Google Play

Мобильные приложения российских банков, попавших под наиболее жесткие санкции, пропали их магазинов App Store и Play Market. Об этом пишут «Ведомости».

Речь о ВТБ, Промсвязьбанке, банке «Открытие» и Новикомбанке. Ранее установленные приложения клиентам до сих пор доступны, уверяют в кредитных организациях. Банки размещают на своих сайтах и в телеграм-каналах инструкции, как можно установить приложения. Для проведения банковских операций можно использовать и web-версию онлайн-банка.

Ряд других приложений ВТБ — брокерское «ВТБ мои инвестиции», программа лояльности «Мультибонус», «ВТБ бизнес», «НПФ ВТБ» и приложения дочерних банков ВТБ в Армении, Грузии и Казахстане — тоже исчезли из онлайн-магазина Google. А приложение «ВТБ мобайл» осталось.

В App Store до сих пор доступны приложения «ВТБ мобайл», «НПФ ВТБ» и дочерних банков ВТБ в Армении, Грузии и Казахстане.

После начала «военной операции» на Украине западные страны ввели санкции против ряда российских банков. Евросоюз отключил системы SWIFT банков ВТБ, «Россия», «Открытие», Новикомбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк и ВЭБ.РФ. В конце февраля App Store и Play Market начали удалять приложения подсанкционных банков.