Tiffany отказалась от закупки добытых в России алмазов

Ювелирная компания Tiffany & Co перестанет закупать и работать с добытыми в России алмазами. Об этом сообщает Marketwatch со ссылкой на представителя бренда.

Кроме того, Tiffany & Co приостановила закупку бриллиантов российского происхождения независимо от того, где они были огранены и полированы. В компании сослались на санкции Джо Байдена, введенные против России.

Запрет Tiffany распространяется на бриллианты, добытые в России после 21 марта. Компания не уточнила, будут ли российские бриллианты по-прежнему продаваться в магазинах и сможет ли она покупать алмазы, добытые до начала военных действий на Украине и находящиеся в процессе огранки или полировки.

Tiffany & Co приняла такое решение вслед за Brilliant Earth и Signet (они заявили, что от прекращения сотрудничества с Россией пострадали незначительно). Долгое время американская компания сотрудничала с ГК «Алроса», на долю которой приходится 90% российских алмазов.