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Данные Минобороны о боевых потерях, перенос премьеры «Ампира V» и другие новости дня

Семён Гудошников
Сегодня в 20:30

В Минобороны утверждают, что за время «военной операции» на Украине погиб 1351 российский военнослужащий, 3825 получили ранения. Там вновь заявили, что «спецоперация» идет по плану, и подробнее рассказали о ее целях.

Владимир Мединский сказал, что Киев и Москва сближаются на переговорах по второстепенным вопросам, но топчутся на месте по основным — политическим. Он не уточнил, о каких именно вопросах речь, но, вероятно, о признании ЛНР, ДНР и Крыма.

На Марину Овсянникову, ворвавшуюся в прямой эфир с плакатом с пацифистским лозунгом, возбудили еще одно административное дело. В этот раз — за дискредитацию Вооруженных сил России.

Сергей Лавров считает, что России объявили «настоящую гибридную и тотальную войну». Цели Запада, по его мнению, — «разрушить, сломать, уничтожить, задушить российскую экономику и Россию в целом».

Mash и сенатор Александр Пронюшкин сообщили о смерти Владимира Жириновского. Минздрав, Вячеслав Володин и Дмитрий Песков информацию опровергли, ЛДПР готовит иск на телеграм-канал.

Курс евро на Мосбирже опустился ниже 100 рублей. В последний раз европейская валюта торговалась ниже этой отметки 28 февраля.

Компания «Конкорд» Евгения Пригожина разработала законопроект, в котором предложила ограничить выезд ИТ-специалистов из России. В Минцифры выступили категорически против инициативы, Дмитрий Песков назвал сообщения об этом «уткой», «Конкорд» удалил соответствующий пост.

Госдума вернулась к обсуждению законопроекта о возможности ЦБ временно ограничивать выезд из России руководителей банков, страховых компаний и негосударственных пенсионных фондов. Документ внесли еще в 2020 году, но с началом пандемии отложили.

Сенатор Андрей Клишас заявил, что вводить ответственность за использование VPN-сервисов не планируется. Но ресурсы, с помощью которых можно скачать VPN, блокировать необходимо, добавил он.

Владимир Путин предложил Валерию Гергиеву объединить дирекцию Мариинки и Большого театра по примеру Дирекции императорских театров. Дирижер ответил, что, «наверное, приходит время задуматься о том, как скоординировать усилия».

Премьеру экранизации Виктора Пелевина «Ампир V», в которой сыграл Оксимирон, перенесли. Минкульт не выдал картине прокатное удостоверение.

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