Spotify приостановит работу в России

Spotify решил полностью приостановить работу в России. Об этом представители стриминга сообщили Bloomberg, а потом ТАСС.
Сервис собирается уйти из страны в начале апреля. Шведское издание Expressen со ссылкой на пресс-релиз Spotify пишет, что причиной для такого шага стали «недавно принятые законы, ограничивающие доступ к информации и криминализующие отдельные виды новостей».
В Spotify переживают за безопасность сотрудников и слушателей. В компании признались, что в текущих обстоятельствах такое решение далось нелегко.
6 марта Spotify прекратил продавать подписку Premium на территории России из‑за приостановки работы платежных систем Visa и Mastercard.
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