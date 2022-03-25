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Spotify приостановит работу в России

Рустам Абдуллин
Сегодня в 20:00

Spotify решил полностью приостановить работу в России. Об этом представители стриминга сообщили Bloomberg, а потом ТАСС.

Сервис собирается уйти из страны в начале апреля. Шведское издание Expressen со ссылкой на пресс-релиз Spotify пишет, что причиной для такого шага стали «недавно принятые законы, ограничивающие доступ к информации и криминализующие отдельные виды новостей».

В Spotify переживают за безопасность сотрудников и слушателей. В компании признались, что в текущих обстоятельствах такое решение далось нелегко.

6 марта Spotify прекратил продавать подписку Premium на территории России из‑за приостановки работы платежных систем Visa и Mastercard.

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