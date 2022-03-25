Российская киберспортивная команда Team Spirit перенесет офис из Москвы в Белград и приостановит расширение в России. Об этом команда сообщила на своем сайте.

Клуб занялся релокацией сотрудников «по этическим и практическим причинам из‑за ситуации в Украине». В Белград уже переехали участники команды, соревнующиеся в Dota 2 и CS:GO, а также 60% штата из России, Украины и Беларуси.

«Уникальной особенностью киберспорта всегда была его доступность. Где бы ты ни жил, чем бы ты ни занимался, во что бы ни верил — двери в киберспорт для тебя всегда были открыты. Однако все меняется, и одним из этих изменений стала текущая ситуация между Россией и Украиной, откуда родом многие наши игроки и сотрудники», — сказали в Team Spirit.

CEO клуба Никита Чукалин добавил, что Team Spirit продолжит ассоциировать себя с русскоязычным киберспортивным сообществом. При этом переезд в Сербию он назвал «абсолютной необходимостью».

«Нам дороги наши истинные фанаты и люди, которые переживали с нами наши падения и взлеты. Мы по-прежнему будем коммуницировать с аудиторией и производить контент на русском языке», — сказал Чукалин.

Киберспортивная команда Team Spirit появилась в 2015 году. Она представлена в четырех дисциплинах: Dota 2, CS:GO, Lol и Hearthstone. В 2021 году клуб выиграл турнир The International по Dota 2.