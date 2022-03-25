Студентам-программистам вечерней и заочной форм обучения собираются дать отсрочку от армии

Минцифры рассматривает предоставление отсрочки от армии студентам вечерней и заочной форм обучения по направлению IT. Об этом по итогам встречи с представителями отрасли сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе ведомства.

В Минцифры предложили сформировать перечень специальностей в вузах, выпускники которых смогут получить отсрочку от армии. «Если в течение года выпускник устраивается на работу в аккредитованную IT-компанию, он сможет претендовать на такую меру», — пояснял глава ведомства Максут Шадаев.

Кроме того, Минцифры готовит проект постановления по льготной ипотеке, которую будут выдавать в зависимости от критериев — возраста, зарплаты и других. Обсуждается вопрос предоставления такой меры поддержки сотрудникам ИТ-компаний в возрасте от 22 до 40 лет.

Также речь зашла о том, какие компании войдут в список системно значимых. Это могут быть владельцы программных продуктов в реестре отечественного ПО или претенденты на налоговые льготы.

Впервые льготы и отсрочки от армии для программистов и ИТ-компаний предложил премьер-министр Михаил Мишустин. Тогда же Владимир Путин подписал указ о поддержке ускоренного развития российской IT-отрасли.