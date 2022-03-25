Театр Fulcro объявил о переходе в цифровой формат

Независимый театральный проект Fulcro планирует постепенный переход в цифровой формат, рассказали его создатели в соцсетях. Проект ищет партнеров для разработки мобильного приложения.

Как рассказала «Бумаге» соосновательница и режиссер Fulcro Дарья Шамина, до конца сезона планировались премьеры нескольких спектаклей, но для понимания того, «какие из них в новом мире останутся актуальными», было решено их перенести. Однако премьеру дипломного спектакля Марины Бурдинской «Бесприданница» покажут «абсолютно точно».

Fulcro отменил показ спектакля «Наш класс» о польских евреях и перенес «Шутки» с апреля на март.

В планах Fulcro запись своих подкастов, которые в перспективе должны стать «большими осмысленными историями».

Говоря о ближайших планах, Шамина рассказала о превращении театра в Петербурге в «пространство взаимопомощи» с инклюзивными и детскими проектами.

Fulcro открылся в октябре 2020 года в петербургском пространстве технопарка St. Razin.