Россия и Украина на переговорах сближают позиции по второстепенным вопросам, однако по главным — политическим — фактически топчутся на месте. Об этом заявил глава российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский.

Он отметил, что переговоры шли всю неделю в формате видеоконференцсвязи и продолжатся завтра. В режиме ВКС они идут между экспертными группа, два-три раза в неделю — между главами делегаций.

Мединский не уточнил, о каких главных политических вопросах речь. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков называл требования России: признание суверенитета ДНР и ЛНР, признание Крыма российским и установление внеблокового статуса Украины.

Владимир Зеленский намекал на возможный отказ от вступления в НАТО, но отмечал, что это альянс не готов принять Украину из‑за боязни конфликта с Россией. При этом украинский президент несколько раз подчеркивал, что страна не готова к ультиматумам по вопросам признания ДНР, ЛНР и Крыма. Однако Зеленский выразил готовность обсуждать с Россией и искать компромисс, как будут жить люди на этих территориях.